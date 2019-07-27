Ефремов: Кононов сегодня что-то визжал. Он раздражает болельщиков «Спартака»

Советский и российский актёр театра и кино, известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал поражение красно-белых в матче 3-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:2).

«Переживаю это поражение болезненно. Что делать «Спартаку»? Даже по телевизору было слышно, что надо делать. Стадион всё сказал. Есть ли варианты, кроме отставки Кононова? Никогда не ратовал за или против тренеров или руководства. Но ребята сегодня были не злые. Может, это Кононов не злой, хотя сегодня он там что-то визжал. Можно сказать, что команда в стадии перестройки, но Кононов раздражает всех болельщиков. Отставка или не отставка, но народ кричал, он не безмолвствовал. А я всегда с народом», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.