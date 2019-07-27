Таказов: со «Спартаком» устраивала только победа, мы не просто так вышли в РПЛ

Защитник «Тамбова» Сослан Таказов поделился эмоциями от победы в матче 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).



«Поздравляю болельщиков «Тамбова», нам нужна была победа, и только она могла нас устроить. У нас на все игры настроение побеждать, мы же не просто так вышли в РПЛ. Гол «Спартаку» не будет самым запоминающимся в карьере, гол как гол. Главное, что мы выиграли. «Спартаку» помешали выиграть мы. Наших болельщиков было достаточно, мы их слышали и благодарны им. Что касается календаря, какая разница, когда играть с лидерами – сейчас или потом. В матче с «Арсеналом» будем тоже настраиваться на победу. На этом стадионе играть отлично, атмосфера – топ. Конечно, как начали побеждать тут, так и хочется продолжить. Приятно побеждать», — передаёт слова Таказова корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.

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