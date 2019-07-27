Мостовой: «Спартак» играет просто ужасно, насчёт игроков есть вопросы

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче с «Тамбовом».
«Ужасно, просто ужасно играет команда. Не питал особых надежд перед матчем. Хоть у «Спартака» и было несколько попаданий в каркас, «Тамбов» дважды простил гостей.
Насчёт игроков тоже есть вопросы. Например, Понсе. Кто его купил, кто его привёз? Гулиев тоже ужасен, его нужно было убирать ещё на 25-й минуте.
Что касается Кононова, скажу так: в коллективе всегда есть довольные и недовольные тренером. Однако, когда есть результат, это всё остается внутри команды, если результата нет, то и ответственность ложится на плечи специалиста.
Что делать «Спартаку»? Кононов как-то сказал: «Мне нужно четыре месяца, чтобы поставить свой футбол». Прошёл почти год. Всё же команду нельзя убрать целиком. Только готовиться к следующему матчу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Никитиным.
- 27 июля 2019
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