Два гола и удары в штангу — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Спартак»

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с московским «Спартаком». Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 2:0 в пользу тамбовского клуба.
На 29-й минуте счёт открыл защитник «Тамбова» Седрик Гогуа. Во втором тайме, на 69-й минуте, игрок обороны Сослан Таказов увеличил преимущество тамбовской команды в счёте.
«Тамбов» набрал 3 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (4) — на 8-м месте. Лидером турнира на данный момент является петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России «Тамбов» проведёт матч с тульским «Арсеналом» 4 августа, а «Спартак» днём ранее примет московское «Динамо».
Видео доступно на канале «Матч Премьер» в Rutube.
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