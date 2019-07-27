Клопп: нужно проиграть по-крупному, чтобы понять, что ты не неудачник

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что смог добиться победы в Лиге чемпионов благодаря прошлым неудачам.



«Мы здесь, мы хороши. Но победители ли мы? Все мы подвержены общественному мнению, и люди задаются подобными вопросами. Поэтому, если ты ничего не выигрываешь, ты не можешь заявить: „На самом деле я победитель, просто пока не пришло время“. В этом плане трофей помогает каждому из нас, но с другой очень важно переживать тёмные времена вместе.



Нужно многое потерять, проиграть по-крупному, чтобы понять, что ты не неудачник. Ты понимаешь, что произошло, но отдаёшь себе отчёт в том, что всё ещё способен подняться на вершину. Это то, что сделало каждого из нас сильнее. Я счастлив, что меня окружают такие парни. Я держу их вместе, потому что они прошли через всё это. Игроки, которых мы приобрели ранее, пережили очень сложное поражение в Лиге чемпионов до триумфа в Мадриде», — приводит слова Клоппа ESPN.

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