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«Краснодар» разгромил «Сочи» благодаря дублю И. Игнатьева и голу Сулейманова

«Краснодар» разгромил «Сочи» благодаря дублю И. Игнатьева и голу Сулейманова
Футбол / РПЛ 0

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Сочи». Встреча состоялась на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев. В конце первого тайма, на 42-й минуте, Игнатьев оформил дубль и увеличил преимущество «быков» в счёте. На 77-й минуте главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал вторую жёлтую карточку защитнику «Сочи» Эльмиру Набиуллину, который был вынужден покинуть поле. Через 3 минуты форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов довёл счёт до разгромного.

«Краснодар» набрал 6 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (0) — на последнем, 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
27 июля 2019, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 – Игнатьев – 14, 2:0 – Игнатьев – 42, 3:0 – Сулейманов – 80
Удаления: нет – Набиуллин, 77
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