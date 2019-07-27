«Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в своём «твиттере» прокомментировало поражение красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«Унылое зрелище продемонстрировал сегодня „Спартак“. Заслуженное поражение от дебютанта Премьер-Лиги „Тамбова“ со счётом 0:2. Даже 4 штанги/перекладины и 2 пенальти, которые пропустил Вилков, не могут быть оправданием для позора в Саранске! Трибуне спасибо за поддержку!» — сказано в заявлении «Фратрии».
Для красно-белых это поражение стало первым в сезоне.
Напомним, вину за сегодняшнее поражение главный тренер «Спартака» Олег Кононов взял не себя. Также наставник красно-белых извинился перед болельщиками за результат. По его словам, футболисты выполняли всё, что он от них требовал.
Два гола и удары в штангу — в видеообзоре матча «Тамбов» — «Спартак»
- 27 июля 2019
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