Сборная Испании обыграла Португалию и стала победителем Евро-2019 U19
В финальном матче чемпионата Европы — 2019 U19 сборная Португалии встречалась со сверстниками из Испании. Игра прошла на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване и завершилась со счётом 2:0 в пользу испанской команды.
На 34-й минуте счёт в матче открыл испанский полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Торрес оформил дубль и упрочил преимущество сборной Испании в счёте.
Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы 2019 года среди национальных команд, состоящих из игроков в возрасте до 19 лет. В полуфинале турнира испанская команда в серии пенальти одолела Францию (0:0, 4:3 — по пенальти), а сборная Португалии разгромила Ирландию (4:0).
- 27 июля 2019
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