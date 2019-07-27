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Сборная Испании обыграла Португалию и стала победителем Евро-2019 U19

Сборная Испании обыграла Португалию и стала победителем Евро-2019 U19
Футбол / Прочие турниры 0

В финальном матче чемпионата Европы — 2019 U19 сборная Португалии встречалась со сверстниками из Испании. Игра прошла на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване и завершилась со счётом 2:0 в пользу испанской команды.

На 34-й минуте счёт в матче открыл испанский полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Торрес оформил дубль и упрочил преимущество сборной Испании в счёте.

Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы 2019 года среди национальных команд, состоящих из игроков в возрасте до 19 лет. В полуфинале турнира испанская команда в серии пенальти одолела Францию (0:0, 4:3 — по пенальти), а сборная Португалии разгромила Ирландию (4:0).

U19 ЧЕ-2019
27 июля 2019, суббота. 19:30 МСК
Португалия U19
0 : 2
Испания U19
0:1 – Торрес – 34, 0:2 – Торрес – 51
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