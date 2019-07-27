Акция с пиджаками, марш с пирошоу, майки с Черенковым. Фото «Тамбов» — «Спартак»

27 июля в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» в матче третьего тура российской Премьер-Лиги «Тамбов» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:0.
На 29-й минуте счёт открыл защитник «Тамбова» Седрик Гогуа. Во втором тайме, на 69-й минуте, игрок обороны Сослан Таказов увеличил преимущество тамбовской команды в счёте.
«Тамбов» набрал 3 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (4) — на 8-м месте. Лидером турнира на данный момент является петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России «Тамбов» проведёт матч с тульским «Арсеналом» 4 августа, а «Спартак» днём ранее примет московское «Динамо».
Лучшие фото с матча «Тамбов» — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова и Олега Ерёмина.
- 27 июля 2019
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