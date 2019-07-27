Шоукросс получил перелом лодыжки в безобидном эпизоде матча с «Лестером»

Защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс получил перелом лодыжки в товарищеском матче с «Лестер Сити», который состоялся сегодня, 27 июля.

Под занавес первого тайма 31-летний футболист попытался в подкате выбить мяч, который уходил за лицевую линию. Однако сделал это он настолько неудачно, что сломал ногу.

Видео доступно в «твиттере» Даниэля Андраде.

На 45+1-й минуте игры вместо Шоукросса на поле появился Лайам Линдсей.

Сама игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Лестера». На 60-й минуте хавбек «лис» Марк Олбрайтон вывел свою команду вперёд. Через десять минут форвард «Сток Сити» Ник Пауэлл счёт сравнял. А на 84-й минуте победу «Лестеру» принёс результативный удар бельгийского полузащитника Юри Тилеманса.