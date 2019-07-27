Шоукросс получил перелом лодыжки в безобидном эпизоде матча с «Лестером»
Защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс получил перелом лодыжки в товарищеском матче с «Лестер Сити», который состоялся сегодня, 27 июля.
Под занавес первого тайма 31-летний футболист попытался в подкате выбить мяч, который уходил за лицевую линию. Однако сделал это он настолько неудачно, что сломал ногу.
Видео доступно в «твиттере» Даниэля Андраде.
На 45+1-й минуте игры вместо Шоукросса на поле появился Лайам Линдсей.
Сама игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Лестера». На 60-й минуте хавбек «лис» Марк Олбрайтон вывел свою команду вперёд. Через десять минут форвард «Сток Сити» Ник Пауэлл счёт сравнял. А на 84-й минуте победу «Лестеру» принёс результативный удар бельгийского полузащитника Юри Тилеманса.
«Сток Сити» ведёт с Кркичем переговоры о расторжении контракта
- 27 июля 2019
-
22:28
-
22:24
-
22:01
-
21:46
-
21:43
-
21:21
-
21:20
-
21:08
-
20:56
-
20:52
-
20:36
-
20:28
-
20:17
-
20:08
-
19:55
-
19:47
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:28
-
19:28
-
19:23
-
19:21
-
19:07
-
19:07
-
19:01
-
18:59
-
18:32
-
18:25
-
18:13
-
18:09
-
17:50
-
17:42
-
17:38
-
17:32
Партнерский контент