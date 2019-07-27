Шалимов: от игры «Спартака» хотят получать удовольствие, поэтому нечего говорить
Бывший игрок московского «Спартака» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:2).
«Думаю, от игры „Спартака“ все хотят получать положительные эмоции, удовольствие. Поэтому нечего говорить. Всё, что хочет тренер от команды, он уже сказал. Поэтому я понимаю (чего он хочет), но не вижу», — написал Шалимов на странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Игоря Шалимова
Фото: «Инстаграм» Игоря Шалимова
«Тамбов» набрал 3 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (4) — на 8-м месте. Лидером турнира на данный момент является «Краснодар». В следующем туре чемпионата России «Тамбов» проведёт матч с тульским «Арсеналом» 4 августа, а «Спартак» днём ранее примет московское «Динамо».
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