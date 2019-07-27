Мурило: в России сильный чемпионат, в котором выступают качественные игроки
Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра поделился мнением о Российской Премьер-Лиге.
«Это страна с сильным чемпионатом, в котором выступают качественные игроки. Надеюсь, что тренерский штаб сборной Бразилии будет за мной наблюдать. Когда узнал, что перееду в Россию, я готовился к холодам. Конечно, зима может немного усложнить ситуацию, но она не сможет навредить мне. Я уверен, что этого не произойдёт», — приводит слова Мурило Yahoo Esportes Brasil.
Напомним, 22-летний Мурило перешёл в «Локомотив» текущим летом из бразильского «Крузейро». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Бразильский футболист подписал с российским клубом пятилетний контракт.
В сезоне-2019/20 Мурило сыграл за «Локомотив» 3 матча.
Мурило: чемпионат России полон талантливых футболистов
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