Точилин: у «Сочи» не всё так плохо

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

«В первую очередь игра понравилась болельщикам. «Краснодар» был лучше, точнее. Считаю, такой крупный счёт, такое поражение мы не заслужили. Надо делать определённые выводы и двигаться дальше. Следующие игры будут не менее важными, мы не имеем права на ошибку.

Что касается упущенных голевых моментов, нам определённо нужно работать над реализацией. Это Премьер-Лига, и она не прощает ошибок. Мы наступаем на одни и те же грабли уже третий тур, выглядим неплохо, но всё же всего понемногу не хватает. В этих матчах команда сыгрывается и набирает форму. Главное, есть хорошие моменты, как раз они нас и обнадёживают. У нас не всё так плохо.

Не могу сказать, что мы сегодня играли хуже, чем со «Спартаком» или «Зенитом». «Краснодар» — хорошая команда, участник Лиги чемпионов. С ними тяжело играть. Мы всё же создали много моментов, так что, забей мы первыми, неизвестно, что было бы дальше. Голы, которые мы пропустили, достаточно простые. Это проход по флангу и прострел, никто не страхует вратаря. Давать фору с такими командами — для нас это пока большая роскошь.

Если посмотреть в таблицу, то для нас сейчас все лидеры. Матч с «Уфой» — это 4-я игра, понятно, что мы уже должны быть на определённом уровне и показывать сыгранность, должны играть хорошо не отрывками по 20 минут, а достойно проводить матч от начала до конца. Эта игра будет для нас очень важной, большой плюс — игра дома.

Команда не переехала из Санкт-Петербурга, а родилась в Сочи. Думаю, уже можно говорить о дерби, поскольку это один край. Мы находимся в самом начале пути, но когда-то и «Краснодар» проделал такой путь. По крайней мере, традиции дерби уже понемногу закладываются", — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.