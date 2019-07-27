Шунин обратился к болельщикам «Динамо» перед дерби со «Спартаком»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин обратился к болельщикам команды перед столичным дерби со «Спартаком».
«Сила «Динамо» — в единстве игроков и болельщиков. Так было всегда. Согласны?
Мы были вместе в Премьер-Лиге и ФНЛ, после побед и поражений. Так и должно быть, потому что мы одна семья. Этот сезон не будет простым. Новая команда только строится. Но никто в «Динамо» не будет играть равнодушно или не в полную силу.
Заряд с болельщиками «Лишь в одну команду мы верим…» — наша традиция. Помните подобные заряды у других клубов? Я – нет. Эта традиция наша, динамовская. Дань уважения друг другу после каждого матча. И, уверен, сейчас никто из нас не хочет о ней забывать.
Впереди важные и непростые матчи. Всё, что сейчас нужно, — пожать друг другу руки и готовиться к битве со «Спартаком», — написал Шунин в «Инстаграме».
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 3 августа. Начало — в 19:00 мск.
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