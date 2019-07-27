Спаич: с каждой игрой «Краснодар» становится лучше, дальше всё будет отлично

Защитник «Краснодара» Урош Спаич прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче 3-го тура РПЛ.

«Сочи» показал, что они хорошая команда. Мы смотрели их матч со «Спартаком», они показали себя довольно неплохо, поэтому мы очень серьёзно готовились к игре. Хорошо начали, забили, затем было несколько опасных моментов возле наших ворот, но рад, что нам удалось добиться положительного результата. Это красивая победа.

Конечно, тяжело наигрывать связи с новыми игроками, но мы очень много работаем и постепенно совершенствуемся. С каждой игрой мы становимся лучше. Мы в самом начале пути, думаю, дальше всё будет отлично. У нас очень хороший коллектив, хорошая атмосфера в команде, есть все условия, чтобы работать и добиваться высоких результатов. Уверен, в этом году команда смело может достигнуть новых высот.

У нас в команде три шведа. Хотел бы я, чтобы было три серба? Почему нет? Что касается новичков, рад, что они с нами, все нормальные, хорошие ребята.

Пока не думаем о «Порту», у нас очень важная игра с «Зенитом», надо сначала приготовиться к ней. После «Зенита» будем говорить о «Порту», — передаёт слова Спаича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.