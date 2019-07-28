Гризманн: Вальверде спокойнее Симеоне и не так сильно кричит

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн сравнил главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде со своим бывшим наставником по «Атлетико» Диего Симеоне.

«Они очень разные. Вальверде спокойнее, он не так сильно кричит, как Симеоне. Он другой, но у него есть чёткие идеи и он знает, чего хочет от команды, а это самое главное. У „Барселоны“ и „Атлетико“ разные методы подготовки к сезону. У каждой команды есть свои секреты», — приводит слова Гризманна Sport.es.

Напомним, «Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» за € 120 млн. Форвард заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения — € 800 млн.

28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции в 71 матче забил 29 мячей.