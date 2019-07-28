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«Леванте» снова возьмёт Борху Майораля в аренду у «Реала»

«Леванте» снова возьмёт Борху Майораля в аренду у «Реала»
Футбол / Испания 0

Нападающий Борха Майораль покинет мадридский «Реал».

На 22-летнего испанца не рассчитывает главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Мадридский клуб отдаст футболиста в аренду «Леванте» без опции выкупа.

На старте прошлого сезона Майораль мог стать первым запасным форвардом мадридцев, но «Реал» перед закрытием трансферного окна приобрёл у «Лиона» нападающего Мариано Диаса. В результате испанцу пришлось искать варианты для получения игровой практики.Тогда «Реал» ещё тренировал Хулен Лопетеги, который изначально рассчитывал на него и даже дал сыграть 18 минут в матче за Суперкубок Европы с «Атлетико».

Сезон-2018/19 Примеры Майораль также провел в аренде в «Леванте», забил всего 3 мяча, в том числе в Кубке «Барселоне».

Борха Майораль перешёл из «Реала» в «Леванте» на правах аренды
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