Фанат-фрик и разгром «Сочи» под наблюдением Галицкого. Фото победы «Краснодара»
27 июля в Краснодаре на стадионе ФК «Краснодар» в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» разгромил «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:0.
На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев. В конце первого тайма, на 42-й минуте, Игнатьев оформил дубль, тем самым увеличив преимущество «быков» в счёте. На 77-й минуте главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал вторую жёлтую карточку защитнику «Сочи» Эльмиру Набиуллину, и тот был вынужден покинуть поле. Через три минуты форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов довёл счёт до разгромного.
Лучшие фото с матча «Краснодар» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
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