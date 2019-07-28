«Милан» близок к приобретению защитника «Фламенго» Дуарте за 11 млн евро
23-летний центральный защитник «Фламенго» Леонардо Дуарте в ближайшие дни перейдёт в «Милан», сообщает Globo Esporte. Итальянский клуб заплатит за бразильца около 11 млн евро.
«Фламенго» официально сообщил, что ведёт переговоры с «Миланом» по поводу трансфера Дуарте, но отказался подтверждать информацию о достигнутом соглашении. Отметим, что «Фламенго» принадлежит только 50% прав на Леонардо. Ещё 20% владеет «Деспортиво Бразил», также участвующий в переговорах.
Дуарте провёл 86 матчей за «Фламенго». Больше всего он играл за клуб в 2018 году, на который пришлись 49 матчей. Защитник забил два мяча — оба в том же 2018 году. В нынешнем сезоне Леонардо провёл 22 игры, в том числе 6 в чемпионате.
Источник: форвард «Лилля» Леау перейдёт в «Милан» за € 35 млн
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