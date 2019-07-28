Дибала хочет остаться в «Ювентусе»
Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала не намерен покидать клуб в это летнее трансферное окно. 25-летний аргентинец хочет остаться и бороться за место в составе команды, которую недавно возглавил Маурицио Сарри, сообщает Sky Sport Italia.
Ранее стало известно, что руководство «Ювентуса» готовится сделать «Манчестер Юнайтед» предложение о покупке бельгийского форварда Ромелу Лукаку, которое будет включать Дибалу.
Пауло выступает за «Ювентус» с 2015 года. Ранее нападающий защищал цвета «Палермо» и аргентинского клуба «Институто».
В минувшем сезоне Дибала провёл 42 матча за туринцев во всех турнирах. В активе игрока 10 мячей и 5 результативных передач.
Контракт Пауло с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
«Ювентус» отказался продавать Дибалу «Тоттенхэму» за € 50 млн
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