Конте: уверен в «Интере» и доволен своими футболистами

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте отметил, что уверен в способностях своего клуба усилить команду в нынешнее трансферное окно.



«Лукаку на данный момент является игроком другого клуба. Поэтому говорить о нём неправильно, это будет демонстрацией неуважения к футболисту и клубу. Лукаку — игрок «Манчестер Юнайтед». Мы знаем, что трансферное окно ещё открыто, и клуб работает над тем, чтобы попытаться усилить команду.



Я уверен в „Интере“. Самое важное на данный момент — подчеркнуть, что я доволен своими футболистами. Мы работаем над созданием чего-то внушительного. Важно, чтобы те, кто приходит в команду, быстро вливались в коллектив и обладали менталитетом, сходим с тем, что имеется у нынешних игроков «Интера», — приводит слова Конте Goal.com.

«Интер» готовится сделать «МЮ» новое предложение о трансфере Лукаку