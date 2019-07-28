«Арсенал» готов предложить «Лиллю» £ 72 млн за Пепе

Лондонский «Арсенал» в ближайшее время может приобрести нападающего «Лилля» Николя Пепе, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, английский клуб готов предложить «Лиллю» £ 72 млн (около € 80 млн) за 24-летнего ивуарийского футболиста. Отмечается, что в борьбе за Пепе лондонский «Арсенал» обошёл «Наполи», ранее сделавший менее выгодное предложение.



Ранее сообщалось, что «Лилль» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне ивуарийский футболист забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. В списке бомбардиров Лиги 1 он занял второе место, уступив только Килиану Мбаппе (33 гола). Контракт форварда в «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Наполи», «Интер» и «МЮ» интересуются Николя Пепе