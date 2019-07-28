«Оренбург» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся 28 июля в 14:00
Сегодня, 28 июля, в Оренбурге на стадионе «Газовик» состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Оренбург» — «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Зенит» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв и Игорь Демешко. Резервный рефери — Павел Шадыханов.
С полным расписанием нынешнего сезона российского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
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