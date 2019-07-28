Семья Бэйла будет жить в Уэльсе, если Гарет продолжит карьеру в Китае

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл будет жить в Китае без жены и детей, если перейдёт в «Цзянсу Сунин», сообщает Mirror.

Эмма, жена Бэйла, намерена вернуться в Уэльс вместе с тремя их общими детьми. 27-летняя Эмма воспитывает шестилетнюю Альбу Виолет, трёхлетнюю Наву Валентину и годовалого Акселя Чарльза.

Эмма поселится в доме стоимостью £ 4 млн (€ 4,44 млн), пока Гарет будет зарабатывать по £ 1 млн в неделю (€ 1,11 млн), выступая за «Цзянсу Сунин».

«Это важное решение. Гарету уже 30 лет. Ему нужно извлечь максимальную выгоду из следующих нескольких лет. Это жертва, на которую они готовы пойти ради £ 1 млн в неделю.

В конце концов, они никогда не жили в Испании на постоянной основе, поэтому у них нет шансов в Китае. Переезд в Китай с тремя маленькими детьми — слишком большой культурный шок.

Они не выучили испанский, и не думаю, что Гарет начнёт брать уроки китайского в ближайшее время. Кроме того, он не большой поклонник китайской еды», — сказал родственник семьи.