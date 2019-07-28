Семья Бэйла будет жить в Уэльсе, если Гарет продолжит карьеру в Китае

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл будет жить в Китае без жены и детей, если перейдёт в «Цзянсу Сунин», сообщает Mirror.
Эмма, жена Бэйла, намерена вернуться в Уэльс вместе с тремя их общими детьми. 27-летняя Эмма воспитывает шестилетнюю Альбу Виолет, трёхлетнюю Наву Валентину и годовалого Акселя Чарльза.
Эмма поселится в доме стоимостью £ 4 млн (€ 4,44 млн), пока Гарет будет зарабатывать по £ 1 млн в неделю (€ 1,11 млн), выступая за «Цзянсу Сунин».
«Это важное решение. Гарету уже 30 лет. Ему нужно извлечь максимальную выгоду из следующих нескольких лет. Это жертва, на которую они готовы пойти ради £ 1 млн в неделю.
В конце концов, они никогда не жили в Испании на постоянной основе, поэтому у них нет шансов в Китае. Переезд в Китай с тремя маленькими детьми — слишком большой культурный шок.
Они не выучили испанский, и не думаю, что Гарет начнёт брать уроки китайского в ближайшее время. Кроме того, он не большой поклонник китайской еды», — сказал родственник семьи.
- 28 июля 2019
-
12:11
-
11:54
-
11:46
-
11:36
-
11:18
-
11:08
-
11:00
-
10:55
-
10:38
-
10:18
-
10:07
-
10:00
-
09:44
-
09:36
-
09:28
-
09:19
-
09:17
-
08:32
-
07:58
-
06:57
-
05:45
-
04:05
-
03:42
-
02:57
-
02:26
-
02:00
-
01:30
-
01:03
-
00:39
-
00:07
-
00:05
- 27 июля 2019
-
23:43
-
23:34
-
23:29
-
23:18