«Ливерпуль» объявил о переходе 16-летнего рекордсмена Премьер-лиги
«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Фулхэма» Харви Эллиотта. Детали трансфера английского футболиста пока не разглашаются.
Напомним, ранее Эллиотт стал самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги. Форвард вышел на поле на 88-й минуте матча 37-го тура чемпионата Англии сезона-2018/19 с «Вулверхэмптоном» (0:1) в возрасте 16 лет 30 дней. По этому показателю английский форвард опередил другого футболиста «Фулхэма» — Мэттью Бриггса, который сыграл в АПЛ в возрасте 16 лет 68 дней в мае 2007 года.
Эллиотт является воспитанником «Фулхэма». В минувшем сезоне английский нападающий принял участие в 2 матчах, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Фото: Официальный сайт «Ливерпуля»
Форвард «Фулхэма» Эллиотт стал самым молодым игроком в истории АПЛ
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