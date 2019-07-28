«Ливерпуль» объявил о переходе 16-летнего рекордсмена Премьер-лиги

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Фулхэма» Харви Эллиотта. Детали трансфера английского футболиста пока не разглашаются.

Напомним, ранее Эллиотт стал самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги. Форвард вышел на поле на 88-й минуте матча 37-го тура чемпионата Англии сезона-2018/19 с «Вулверхэмптоном» (0:1) в возрасте 16 лет 30 дней. По этому показателю английский форвард опередил другого футболиста «Фулхэма» — Мэттью Бриггса, который сыграл в АПЛ в возрасте 16 лет 68 дней в мае 2007 года.



Эллиотт является воспитанником «Фулхэма». В минувшем сезоне английский нападающий принял участие в 2 матчах, однако не сумел отметиться результативными действиями.