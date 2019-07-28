Брюс: Лонгстафф не продаётся

Новый главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс заявил, что клуб не намерен расставаться с центральным полузащитником команды Шоном Лонгстаффом в это летнее трансферное окно. В услугах 21-летнего англичанина заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Никто не хочет терять лучших молодых игроков. Думаю, мы ясно дали это понять. Сейчас мы сосредоточены на восстановлении Шона, хотим, чтобы всё прошло хорошо. Он провёл только 10 или 11 тренировок, после того как повредил колено. Просто повторю слова владельца клуба: Лонгстафф не продаётся», — приводит слова Брюса Mirror.

Лонгстафф привлёк внимание главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера в прошлом сезоне, когда пробился в первую команду «Ньюкасла». 21-летний игрок принял участие в 13 матчах, 9 из которых пришлись на английскую Премьер-лигу. В марте хавбек получил травму связок колена и выбыл до конца кампании.