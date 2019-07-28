«Луч» дома обыграл «Шинник», «Факел» уступил «СКА-Хабаровску» на выезде

В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал ярославский «Шинник». Игра прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 57-й минуте полузащитник «Луча» Даур Квеквескири открыл счёт к матче. Уже через минуту хавбек «Шинника» Тимур Пухов сумел отправить в ворота владивостокской команды ответный мяч. На 70-й минуте главный арбитр встречи Владимир Сельдяков назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал нападающий «Луча» Саид Алиев.
В параллельном матче 5-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» встречался с воронежским «Факелом». Матч, прошедший на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершился победой хозяев со счётом 1:0.
Турнирная таблица ФНЛ доступна на «Чемпионате».
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