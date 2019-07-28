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«Луч» дома обыграл «Шинник», «Факел» уступил «СКА-Хабаровску» на выезде

«Луч» дома обыграл «Шинник», «Факел» уступил «СКА-Хабаровску» на выезде
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал ярославский «Шинник». Игра прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 57-й минуте полузащитник «Луча» Даур Квеквескири открыл счёт к матче. Уже через минуту хавбек «Шинника» Тимур Пухов сумел отправить в ворота владивостокской команды ответный мяч. На 70-й минуте главный арбитр встречи Владимир Сельдяков назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал нападающий «Луча» Саид Алиев.

В параллельном матче 5-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» встречался с воронежским «Факелом». Матч, прошедший на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Турнирная таблица ФНЛ доступна на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 5-й тур
28 июля 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Луч
Владивосток
2 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 – Квеквескири – 57, 1:1 – Пухов – 58, 2:1 – Алиев – 70 (пен)
Удаления: Квеквескири, 90 – нет
ФНЛ - Первый дивизион. 5-й тур
28 июля 2019, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 – Кацаев – 25
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