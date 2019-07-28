Пеллегрини: рад возвращению Ярмоленко, он поможет «Вест Хэму»
Главный тренер лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Пеллегрини дал комментарий после победы со счётом 1:0 в предсезонном матче с «Фулхэмом». Чилийский специалист сказал, что рассчитывает на помощь команде от украинского вингера Андрея Ярмоленко.
«Конечно, я рад, что Аллер принял участие в игре. Это был его первый матч. Рад также Форнальсу и Ярмоленко, который вернулся после травмы. Форнальс и Ярмоленко — креативные игроки, которые помогут Аллеру, Чичарито и Антонио во время игры голевыми моментами» — приводит слова Пеллегрини пресс-служба «молотобойцев» на официальном сайте клуба.
Напомним, Ярмоленко перешёл в «Вест Хэм» летом 2018 года. В октябре 29-летний украинец получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл до конца сезона.
Ярмоленко окатили ледяной водой на тренировке «Вест Хэма»
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