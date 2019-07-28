Защитник «Милана» Тео Эрнандес пропустит 2 недели из-за травмы ноги
Защитник «Милана» Тео Эрнандес выбыл как минимум на 2 недели из-за травмы ноги, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Напомним, 21-летний французский футболист получил повреждение в матче Международного кубка чемпионов с мюнхенской «Баварией», который завершился победой немецкой команды со счётом 1:0. При медицинском обследовании у Эрнандеса было выявлено повреждение связок правого голеностопа.
Напомним, Тео стал игроком «Милана» в начале июля. Ранее французский защитник играл в составе мадридского «Реала». В минувшем сезоне 21-летний защитник выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В составе клуба он принял участие в 24 матчах чемпионата Испании. На счету игрока 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.
Тео Эрнандес: «Реал» и «Милан» — исключительные клубы
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