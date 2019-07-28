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«Оренбург» — «Зенит». Платная прямая трансляция
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14:00 Мск
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«Арсенал» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся 28 июля в 16:30

«Арсенал» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся 28 июля в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 28 июля, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Арсенал» — «Ростов». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Ростов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В роли ассистентов выступят Николай Ерёмин и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Алексей Амелин.

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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