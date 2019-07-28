«Оренбург» — «Зенит»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Оренбурга» и «Зенита» определились с составами на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Чуканов, Деспотович.
Запасные: Руденко, Зотов, Афонин, Маляров, Аюпов, Болотов, Бидловский, Галаджан, Фамейе.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Терентьев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Барриос Теран, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Мевля, Маммана, Прохин, Жирков, Ерохин, Мусаев, Ригони, Джорджевич.
Матч «Оренбург» — «Зенит» состоится сегодня, 28 июля, в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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- 28 июля 2019
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