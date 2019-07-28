Влашич: как команда, ЦСКА способен достичь многого

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич в преддверии матча 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» рассказал о преимуществах молодой команды.



«У молодежи свои преимущества, у опытных игроков — свои. В нашем возрасте есть гораздо больше возможностей для прогресса, для улучшения своей игры. В 30 лет ты вряд ли существенно улучшишь мастерство, зато будешь постоянно держать свой уровень, демонстрировать стабильность. Но не думаю, что победить в чемпионате России под силу только опытным командам.



Как один из лидеров команды, чувствую дополнительную ответственность. У нас очень молодая команда, я должен не только быть среди тех, кто определяет ее игру, но и помогать другим нашим футболистам. Средний возраст игроков ЦСКА — около 24 лет, многие не так давно начали выступать на этом уровне, но у всех есть огромный потенциал для совершенствования. И главное, что вижу, — в коллективе нет ни одного человека, который бы не понимал этого или не хотел. Абсолютно все работают на пределе возможностей, поэтому, уверен, как команда, мы способны достичь многого», — приводит слова Влашича официальный сайт ЦСКА.

Влашич: в «Локомотиве» собраны опытные футболисты, умеющие добиваться результата