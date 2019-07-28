Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пёнтек: мечта — играть в паре с Роналду и Шевченко

Пёнтек: мечта — играть в паре с Роналду и Шевченко
Футбол / Италия 0

Польский форвард «Милана» Кшиштоф Пёнтек назвал нападающих, с которыми мечтает играть в паре за одну команду.

«Криштиану Роналду и Андрей Шевченко. Кто мог подумать, что после перехода в Серию А я забью больше Роналду. Но я хочу прогрессировать. Моя цель — стать лучшим бомбардиром. Сделаю всё, чтобы добиться успеха», — приводит слова Пёнтека La Gazzetta dello Sport.

Кшиштоф перешёл в «Милан» в конце января 2019 года. В минувшем сезоне 24-летний нападающий забил 22 мяча и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах чемпионата Италии. Ещё 8 голов поляк записал в актив в 5 встречах Кубка страны.

Напомним, ранее стало известно, что Пёнтек сменил игровой номер в «Милане», под которым начнёт выступать со следующей кампании.

Шевченко: Пёнтек — мой наследник
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент