Пёнтек: мечта — играть в паре с Роналду и Шевченко

Польский форвард «Милана» Кшиштоф Пёнтек назвал нападающих, с которыми мечтает играть в паре за одну команду.

«Криштиану Роналду и Андрей Шевченко. Кто мог подумать, что после перехода в Серию А я забью больше Роналду. Но я хочу прогрессировать. Моя цель — стать лучшим бомбардиром. Сделаю всё, чтобы добиться успеха», — приводит слова Пёнтека La Gazzetta dello Sport.

Кшиштоф перешёл в «Милан» в конце января 2019 года. В минувшем сезоне 24-летний нападающий забил 22 мяча и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах чемпионата Италии. Ещё 8 голов поляк записал в актив в 5 встречах Кубка страны.

Напомним, ранее стало известно, что Пёнтек сменил игровой номер в «Милане», под которым начнёт выступать со следующей кампании.