Пёнтек: мечта — играть в паре с Роналду и Шевченко
Польский форвард «Милана» Кшиштоф Пёнтек назвал нападающих, с которыми мечтает играть в паре за одну команду.
«Криштиану Роналду и Андрей Шевченко. Кто мог подумать, что после перехода в Серию А я забью больше Роналду. Но я хочу прогрессировать. Моя цель — стать лучшим бомбардиром. Сделаю всё, чтобы добиться успеха», — приводит слова Пёнтека La Gazzetta dello Sport.
Кшиштоф перешёл в «Милан» в конце января 2019 года. В минувшем сезоне 24-летний нападающий забил 22 мяча и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах чемпионата Италии. Ещё 8 голов поляк записал в актив в 5 встречах Кубка страны.
Напомним, ранее стало известно, что Пёнтек сменил игровой номер в «Милане», под которым начнёт выступать со следующей кампании.
Шевченко: Пёнтек — мой наследник
- 28 июля 2019
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:18
-
13:05
-
12:54
-
12:53
-
12:22
-
12:11
-
11:54
-
11:46
-
11:36
-
11:18
-
11:08
-
11:00
-
10:55
-
10:38
-
10:18
-
10:07
-
10:00
-
09:44
-
09:36
-
09:28
-
09:19
-
09:17
-
08:32
-
07:58
-
06:57
-
05:45
-
04:05
-
03:42
-
02:57
-
02:26
-
02:00
-
01:30
Партнерский контент