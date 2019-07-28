«Оренбург» — «Зенит»: Азмун открыл счёт на 11-й секунде

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счёт в выездном матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». 24-летний иранский футболист отправил мяч в ворота соперника уже на 11-й секунде первого тайма. Результативную передачу отдал форвард Артём Дзюба.

Видео можно посмотреть на канале Премьер-Лиги в Rutube.

Гол Азмуна стал одним из самых быстрых в истории чемпионата России. Рекорд принадлежит бывшему нападающему московского «Спартака» Эммануэлю Эменике — ему понадобилось 10 секунд, чтобы поразить ворота владикавказской «Алании» в 2012 году. Автором самого быстрого гола в истории «Зенита» является форвард Юрий Герасимов, отличившийся на 10-й секунде игры с «Нефтчи» в 1983 году.

Для Сердара этот гол стал вторым в нынешнем сезоне. Ранее нападающий сине-бело-голубых реализовал пенальти в выездной встрече 2-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

Матч «Оренбург» — «Зенит» в эти минуты проходит в Оренбурге на стадионе «Газовик». «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию игры.

В 4-м туре российского первенства «Зенит» 3 августа на своём поле сыграет с «Краснодаром», а «Оренбург» 5 августа в гостях встретится с грозненским «Ахматом».