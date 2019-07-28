Грушевский: ЦСКА может обыграть «Локомотив» за счёт идеального судейства и VAR

Известный пародист, актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от матча 3-го тура чемпионата России с «Локомотивом».



«Одержать сегодня победу ЦСКА может за счёт идеального судейства и наличия системы VAR на этом матче.



Оказывает ли давление тот факт, что ЦСКА не может выиграть у «Локомотива» уже четыре матча в чемпионате? Это ни о чем не говорит. Там были и ничейные, и проигранные матчи. Сейчас придумали, что поражение «Локомотива» со счётом 0:4 стало отправной точкой для успешного рывка. Всё это ерунда.



Безусловно, польза «Локомотива» в том, что у них более опытный состав и совсем опытный тренер.

Что касается ЦСКА, то они прибавляют от матча к матчу. Во всяком случае, в матче с «Оренбургом» я увидел более качественную игру, нежели в Самаре. Имею в виду не по результату, а по качеству. Правда, не все 90 минут.



Фаворита в этой встречи нет, но некое микропреимущество на стороне «Локомотива» есть, ведь они прошлый сезон закончили на втором месте, а мы — на четвёртом», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Нигматуллин: ЦСКА не хватает такого дядьки, как Игнашевич