ЦСКА — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся 28 июля в 19:00
Сегодня, 28 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Локомотив». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Локомотив» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов.
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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