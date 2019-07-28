Ройс — лучший футболист сезона-2018/19 по версии немецких спортивных журналистов

Члены Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS) выбрали лучшего футболиста по итогам сезона-2018/19. Им стал нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, получивший 158 голосов из 540, сообщает Kicker.

Ройс в прошлой кампании на клубном уровне забил 21 мяч и отдал 13 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах.

Результаты голосования

1. Марко Ройс («Боруссия» Д) — 158 голосов

2. Кай Хаверц («Байер») — 121

3. Йозуа Киммих («Бавария») — 35

4. Лерой Зане («Манчестер Сити») — 28

5. Лука Йович («Айнтрахт») — 27

6. Серж Гнабри («Бавария») — 22

7. Роберт Левандовски («Бавария») — 21

8. Марк-Андре тер Штеген («Барселона») — 17

9. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — 15

10. Матс Хуммельс («Бавария») — 8.

В 2018 году награду получил полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос.