Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ройс — лучший футболист сезона-2018/19 по версии немецких спортивных журналистов

Ройс — лучший футболист сезона-2018/19 по версии немецких спортивных журналистов
Футбол / Германия 0

Члены Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS) выбрали лучшего футболиста по итогам сезона-2018/19. Им стал нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, получивший 158 голосов из 540, сообщает Kicker.

Ройс в прошлой кампании на клубном уровне забил 21 мяч и отдал 13 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах.

Результаты голосования

1. Марко Ройс («Боруссия» Д) — 158 голосов
2. Кай Хаверц («Байер») — 121
3. Йозуа Киммих («Бавария») — 35
4. Лерой Зане («Манчестер Сити») — 28
5. Лука Йович («Айнтрахт») — 27
6. Серж Гнабри («Бавария») — 22
7. Роберт Левандовски («Бавария») — 21
8. Марк-Андре тер Штеген («Барселона») — 17
9. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — 15
10. Матс Хуммельс («Бавария») — 8.

В 2018 году награду получил полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос.

Ройс открыл бутылку в Bottle Cap Challenge, держа во рту соску
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент