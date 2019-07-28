«Арсенал» — «Ростов»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Ростова» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 28 июля, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян, Ерёменко, Попов, Ионов, Шомуродов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В роли ассистентов выступят Николай Ерёмин и Константин Шаламберидзе. Резервным рефери на игру назначен Алексей Амелин.
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