«Арсенал» — «Ростов»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Ростова» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 28 июля, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.



«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян, Ерёменко, Попов, Ионов, Шомуродов.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В роли ассистентов выступят Николай Ерёмин и Константин Шаламберидзе. Резервным рефери на игру назначен Алексей Амелин.