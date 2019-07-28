«Зенит» обыграл «Оренбург» благодаря голам Азмуна и Дзюбы
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал петербургский «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Уже на 1-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счёт в матче, забив гол с подачи форварда петербургского клуба Артёма Дзюбы. Во втором тайме, на 55-й минуте, главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота оренбургской команды, который успешно реализовал Дзюба. Таким образом, петербургский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 3 матчей.
«Зенит» набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (0) — на предпоследнем, 15-м месте.
- 28 июля 2019
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