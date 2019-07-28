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Брат Погба: Поль поможет «Реалу»

Брат Погба: Поль поможет «Реалу»
Футбол / Англия 0

Нападающий Матиас Погба, старший брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, поделился мнением о возможном перехода брата в мадридский «Реал».

Матиас в эти выходные на правах свободного агента подписал контракт с «Манчего Сьюдад Реал», выступающим в четвёртом по силе дивизионе Испании.

«Брат может помочь любой команде. Если будет играть в «Реале», он поможет этому клубу. Я всегда хочу всего самого лучшего для брата. Если Поль считает, что «Реал» — лучший вариант, он перейдёт», — приводит слова Матиаса AS.

Ранее сообщалось, что трансфер Погба в «Реал» будет зависеть от вингера Гарета Бэйла. Руководство «сливочных» хочет продать валлийца, а вырученные деньги потратить на приобретение хавбека «красных дьяволов». Бэйл был близок к переходу в китайский клуб «Цзянсу Сунин», но в последний момент сделка сорвалась.

«Реал» уверен в приобретении Погба
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