Брат Погба: Поль поможет «Реалу»

Нападающий Матиас Погба, старший брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, поделился мнением о возможном перехода брата в мадридский «Реал».
Матиас в эти выходные на правах свободного агента подписал контракт с «Манчего Сьюдад Реал», выступающим в четвёртом по силе дивизионе Испании.
«Брат может помочь любой команде. Если будет играть в «Реале», он поможет этому клубу. Я всегда хочу всего самого лучшего для брата. Если Поль считает, что «Реал» — лучший вариант, он перейдёт», — приводит слова Матиаса AS.
Ранее сообщалось, что трансфер Погба в «Реал» будет зависеть от вингера Гарета Бэйла. Руководство «сливочных» хочет продать валлийца, а вырученные деньги потратить на приобретение хавбека «красных дьяволов». Бэйл был близок к переходу в китайский клуб «Цзянсу Сунин», но в последний момент сделка сорвалась.
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