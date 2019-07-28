«Зенит» — второй клуб после ЦСКА, преодолевший рубеж в 1000 очков в РПЛ

«Зенит» набрал 1001-е очко в Российской Премьер-Лиге. Сине-бело-голубые преодолели знаковую отметку благодаря победе в выездной игре 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

Как сообщает пресс-служба РПЛ в «Твиттере», «Зенит» стал вторым клубом в истории после московского ЦСКА, набравшим 1000 и более очков в матчах российского первенства.

«Зенит» — действующий чемпион Премьер-Лиги. В минувшем сезоне команда из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Семака набрала 64 очка в 30 встречах (20 побед, 4 ничьих, 6 поражений).

В следующем туре чемпионата России «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 3 августа, начало — в 21:30 мск.