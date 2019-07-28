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Дзюба получил повреждение в матче с «Оренбургом»

Дзюба получил повреждение в матче с «Оренбургом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о повреждении нападающего команды Артёма Дзюбы, полученном в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0). Напомним, Дзюба стал автором гола и результативной передачи в этой встрече.

«Дзюба получил повреждение, степень сможем оценить немного позже. Он попросил замену. К сожалению, она стала последней, и мы остались без возможности сделать замену в случае форс-мажора», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Петербургский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 3 матчей. «Зенит» набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (0) — на предпоследнем, 15-м месте.

«Зенит» — второй клуб после ЦСКА, преодолевший рубеж в 1000 очков в РПЛ
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