Семак: надеюсь, «Зенит» сможет приобрести 1-2 игроков, нужно усилиться перед ЛЧ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0) отметил, что петербургский клуб планирует совершить несколько приобретений в нынешнее трансферное окно.



«Европейский сезон европейским. Нам нужно проделать большую работу, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Думаем о тех матчах, которые есть. По поводу усиления — думаем, надеюсь, одного-двоих футболистов сможем приобрести. Сейчас оптимизируем количество игроков, которые у нас есть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».



Петербургский «Зенит» набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (0) — на предпоследнем, 15-м месте.

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