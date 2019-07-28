«Зенит» — единственная команда, которой «Оренбург» проиграл 5 матчей в РПЛ

«Оренбург» потерпел поражение в домашнем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
«Зенит» — единственная команда, которой «Оренбург» проиграл пять матчей в Премьер-Лиге. «Оренбург» проводит третий сезон в российском первенстве (2016/17, 2018/19, 2019/20).
Игры «Оренбурга» с «Зенитом» в РПЛ
1. «Зенит» — «Оренбург» (24.10.2016) — 1:0
2. «Оренбург» — «Зенит» (26.04.2017) — 0:1
3. «Оренбург» — «Зенит» (16.09.2018) — 1:2
4. «Зенит» — «Оренбург» (31.03.2019) — 3:1
5. «Оренбург» — «Зенит» (28.07.2019) — 0:2.
В первых трёх встречах нынешнего сезона «Оренбург» потерпел три поражения в чемпионате России. Ранее команда Владимира Федотова проиграла ЦСКА (1:2) и «Ростову» (1:2).
- 28 июля 2019
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