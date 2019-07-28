Более 80 тыс. фанатов исполнили «хлопки викинга» в Малайзии

83 520 болельщиков исполнили ритуал «хлопки викинга» перед финальным матчем Кубка малайзийской ассоциации футбола между клубами «Перак» и «Кадах». Встреча состоялась на стадионе «Букит Джалил Стэдиум» в Куала-Лумпуре.

Перформанс по «хлопкам викинга» стал рекордным для малайзийского футбола по числу участников.

Победителем Кубка стал «Кедах», который одержал победу в дополнительное время со счётом 1:0. Решающий гол на 105-й минуте забил полузащитник Мод бин Мод. «Кедах» выиграл трофей в пятый раз в своей истории, догнав лидера по этому показателю «Селангор».

Напомним, что «хлопки викинги» стали известны на весь мир благодаря болельщикам сборной Исландии. Фанаты регулярно использовали этот ритуал на чемпионате Европы 2016 года.