Влашич: слышал о кричалке «Гинер всё купил»

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич сообщил, что ему знакома кричалка про президента московского клуба Евгения Гинера.

«Знаю, что фанаты очень любят Гинера. Он сделал много хорошего для ЦСКА. Клуб стал успешным не только в России, но и в Европе. Иногда Гинер заходит к нам в раздевалку, поздравляет с победой. Он любит говорить, чтобы мы, несмотря ни на что, были вместе.



Знал ли я про кричалку „Гинер всё купил“? Да, слышал о ней (смеётся). Я ему очень благодарен за то, что он выкупил мой трансфер. Гинер проделал большую работу, чтобы я тут остался», — приводит слова Влашича «Российская газета».

Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды на один сезон. В июне «армейцы» выкупили хавбека у «Эвертона», заключив с ним контракт до лета 2024 года. По информации «Чемпионата», сумма трансфера составила € 15,7 млн.



В 25 матчах прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов он записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах. По итогам чемпионата ЦСКА занял четвёртое место. В нынешней кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.