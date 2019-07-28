ЦСКА — «Локомотив»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Тренерские штабы ЦСКА и «Локомотива» определились со стартовыми составами на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Магнуссон, Обляков, Бистрович, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Набабкин, Ефремов, Н'Диайе, Нисимура, Кучаев, Бийол, Шарлия, Тикнизян, Марадишвили.
«Локомотив»: Гилерме, Мурило, Чорлука, Живоглядов, Рыбусь, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Куликов, Магкеев, Коломейцев, Лысов, Кверквелия, Тугарев, Идову, Хёведес, Смолов, Дорофеев.
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 28 июля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 28 июля 2019
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