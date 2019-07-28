ЦСКА — «Локомотив»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Тренерские штабы ЦСКА и «Локомотива» определились со стартовыми составами на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Магнуссон, Обляков, Бистрович, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Набабкин, Ефремов, Н'Диайе, Нисимура, Кучаев, Бийол, Шарлия, Тикнизян, Марадишвили.

«Локомотив»: Гилерме, Мурило, Чорлука, Живоглядов, Рыбусь, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Куликов, Магкеев, Коломейцев, Лысов, Кверквелия, Тугарев, Идову, Хёведес, Смолов, Дорофеев.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 28 июля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.