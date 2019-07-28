ЦСКА — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 28 июля в 19:00

Сегодня, 28 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Локомотив». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят москвичи Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (Москва).

В предыдущем туре чемпионата России ЦСКА на своём поле обыграл «Оренбург» (2:1), а «Локомотив» дома взял верх над «Тамбовом» (2:1).

После двух туров ЦСКА, набрав три очка, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (4) — на 8-м месте.

Календарь российского первенства доступен здесь.