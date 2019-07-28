Агент: Зидан не любит Бэйла. Между ними нет никаких отношений и никогда не было
Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, охарактеризовал взаимоотношения своего клиента с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.
«Всё просто: Зидан не любит Гарета. Между ними нет никаких отношений и никогда не было», — приводит слова Барнетта El Mundo Deportivo со ссылкой на Le Journal du Dimanche.
Ранее сообщалось, что Бэйл был близок к переходу в «Цзянсу Сунин». Китайский клуб был готов подписать с вингером трёхлетний контракт с зарплатой € 22 млн в год, однако в итоге «Реал» отказался продавать валлийца, посчитав предложение «Цзянсу Сунин» заниженным.
Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне футболист на клубном уровне забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.
Трансфер Бэйла в «Цзянсу Сунин» сорвался по вине «Реала»
- 28 июля 2019
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