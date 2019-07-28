Терентьев: защищаться против прострелов «Оренбурга» было непросто

Защитник «Зенита» Денис Терентьев прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0).

«Прежде всего на ходе игры сказался гол в начале матча, поначалу никто даже не понял, что произошло, как будто матч начали заново. Сначала мы неплохо контролировали игру, но потом «Оренбург» пошёл большими силами вперёд со своими прострелами с полуфлангов, против которых не так просто защищаться. Хорошо, что всё так сложилось.



Правый фланг защиты — это моя привычная позиция, нужно было втянуться с первых минут, и вроде бы получилось неплохо. Однако потом стало тяжеловато — и мне, и всей команде. Но в этом нет ничего необычного — всё привычно.



В концовке у „Оренбурга“ было несколько хороших моментов, кроме того, они апеллировали к судье, но я ещё не видел момент, не знаю, был ли там пенальти. В конце была нервозность», — приводит слова Терентьева официальный сайт клуба.